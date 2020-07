Cremona più cara, ma senza batoste: i prezzi ai raggi X

CREMONA (20 luglio 2020) - La spesa delle famiglie cremonesi per il cibo è cresciuta dell’1,3% negli ultimi dodici mesi. Un dato ampiamente al di sotto della media nazionale, che si attesta al +2,4%, come certificano i dati Istat, rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori per stilare la classifica dei rincari nei capoluoghi di provincia. Cremona si trova in fondo alla classifica: solo una manciata di città hanno fatto registrare rialzi dei prezzi più contenuti.

