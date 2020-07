Foto agli Uffizi, Chiara Ferragni divide l'Italia

FIRENZE (20 luglio 2020) - È bastato un clic accanto alla Venere del Botticelli e sui social, Chiara Ferragni si è ritrova al centro dell’ennesima polemica virtuale. È accaduto sabato scorso: dopo la fine del servizio fotografico per ‘Vogue Hong Kong’, l’influencer di Cremona che conta più di 20 milioni di follower in tutto il mondo, ne ha approfittato per fare un tour culturale tra le bellezze che la galleria custodisce. Non solo la famosa Venere e la Primavera di Botticelli, ma anche Le storie di Giuditta, L’adorazione dei Magi, la scultura di Laoconte e l’antico marmo romano del Doriforos di Policreto. Una visita serale esclusiva, sotto la guida di Eike Schmidt, direttore degli Uffizi. Tornata a Milano, Chiara Ferragni ha trovato sui social un piacevole ringraziamento. Sulla pagina Instagram della Galleria è spuntato un elogio all’influencer, paragonata alla Venere di Botticelli, perché come lei incarna miti e ideali del suo tempo. Apriti cielo.

In molti hanno duramente attaccato non solo il museo, ma la stessa Ferragni, anche per l’abbigliamento scelto per l’occasione: pantaloncini corti, top e sandali. Furioso con i giornalisti, Fedez ha difeso la moglie: «Profanazione degli Uffizi per uno shooting per Vogue? Vi do uno scoop: shooting fotografici in luoghi d’arte sono già stati fatti. Se poi la profanazione consiste nel farsi una foto dentro gli Uffizi, i turisti lo fanno ogni giorno. Inserite Chiara Ferragni nei titoli per vendere qualche copia in più».

