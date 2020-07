Fuori strada a Castelvetro, muore motociclista 58enne

CASTELVETRO PIACENTINO (18 luglio 2020) - Tragico schianto questa sera alle 22 circa lungo via Bellina, la strada situata dietro al centro commerciale Verbena: un centauro 58enne ha perso la vita a soli 500 metri da casa. Era appena uscito e in sella alla sua moto si stava dirigendo verso l’incrocio con la strada che porta in centro paese o a Cremona, quando per cause al vaglio ha perso il controllo della due ruote ed è finito in un canale a lato della carreggiata. Ad allertare i soccorsi pare sia stato un automobilista di passaggio, che ha segnalato la moto, ma all’arrivo dei soccorsi l’autore della telefonata al 118 non era più sul posto. Sono dunque in corso accertamenti sulla dinamica. Disperati i tentativi di rianimazione dei volontari della Pubblica Assistenza di Monticelli e del personale del 118 di Fiorenzuola e Piacenza giunto a Castelvetro con due automediche.

