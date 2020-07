295 mila euro destinati a progetti solidali in provincia

CREMONA (18 luglio 2020) - È disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona www.fondazioneprovcremona.it il testo del bando multisettore “Donare per crescere insieme”. Il fondo è destinato al miglioramento della qualità della vita della comunità cremonese, al rafforzamento dei legami di solidarietà, e mira ad accrescere donazioni provenienti da privati, imprese, enti a favore di progetti di utilità sociale, promossi da organizzazioni non lucrative operanti nel territorio della provincia di Cremona.

La Fondazione pubblicizzerà i progetti selezionati promuovendo, a favore degli stessi, la raccolta di contributi da privati cittadini, imprese, enti, ma contribuirà anche direttamente alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo per un massimo complessivo di 295.000 euro. In seguito diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti per permettere alla comunità locale di sviluppare una più ampia conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle organizzazioni promotrici.

Le iniziative da finanziare dovranno essere rivolte a favore di soggetti svantaggiati o a vantaggio della collettività nell’ambito dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati, della tutela, promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della promozione della cultura e dell’arte, e della tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente.

L’importo totale del progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 80.000 euro. La Fondazione si impegna a contribuire alla realizzazione dei progetti selezionati con un contributo massimo pari al 50% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento e comunque non superiore a 20.000 euro (in caso di progetti di importo complessivo superiore a Euro 40.000,00). Gli importi erogati saranno comprensivi di IVA solo in caso di non detraibilità della stessa.

Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione entro e non oltre le ore 12.00di giovedì 15 ottobre 2020. Anche i progetti spediti per posta dovranno pervenire perentoriamente entro tale scadenza. Indicativamente, entro la fine del mese di novembre 2020 verranno resi noti i progetti selezionati. I progetti dovranno essere realizzati, salvo proroga motivata da sottoporre alla Fondazione, entro 18 mesi dalla data di scadenza del bando e comunque entro e non oltre il 15 aprile 2022.

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus viene fondata il 22 marzo 2001 nell’ambito del progetto delle Fondazioni di comunità proposto da Fondazione Cariplo, ispirandosi al modello americano delle Community Foundations. La Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona, come le altre Fondazioni di comunità, nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità di attrarre risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per investirle in progetti locali di carattere sociale. La Fondazione si propone di fare da ponte fra coloro che vogliono donare per realizzare progetti di solidarietà nella provincia di Cremona e le organizzazioni non profit che possono realizzare questi progetti. Chi dona alla Fondazione infatti, non dona alla Fondazione, ma attraverso la Fondazione, e può quindi vedere con i propri occhi quanto è stato possibile realizzare grazie alla generosità di ciascuno.

Info: www.fondazioneprovcremona.it

