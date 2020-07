Lo straziante ultimo saluto a Marco Braga

SOSPIRO (18 luglio 2020) - Chiesa di San Siro gremita per il saluto a Marco Braga, il ragazzo di 33 anni che è scomparso improvvisamente a causa di un attacco cardiaco. Il parroco don Claudio Corbani che ha concelebrato la messa con don Federico Celini, don Giacomo Ghidoni, don Umberto Zanaboni e don Stefano Montagna, durante l'omelia ha ricordato l'amicizia che lo legava a Marco e la fidanzata Debora e si è soffermato sul significato del pianto, non di disperazione ma di amore, fede e condivisione.

Il 33enne è morto in ospedale nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un attacco cardiaco che lo ha colto nella sua abitazione. Nella chiesa di San Siro, a Sospiro, il paese in cui ha sempre vissuto e dove ancora adesso abitava con la compagna Debora, verranno celebrate le esequie. Tantissime le persone che sicuramente vorranno salutare Panta, così lo chiamavano gli amici dell’Asd Polisportiva Primavera di San Daniele Po, e che seguiranno la messa dal sagrato. Un dolore troppo grande e profondo quello che sta riempiendo il cuore della compagna, di mamma Gabriella, della sorella Monia, di familiari, amici e conoscenti.

