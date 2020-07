Disservizi e rabbia: è bufera sull’Inps

CREMONA (18 luglio 2020) - «Comunicare con l’Inps è facile»: è il primo messaggio che compare sul display dopo aver digitato su Google «Inps Cremona». In realtà, parlare con gli operatori dell’istituto di previdenza facile proprio non è: chiamando il Contact Center, ai numeri indicati sul sito web, si incappa quasi sistematicamente nel suono di linea occupata, come lamentano numerosi cittadini che, in queste ore, hanno aperto una discussione dai toni infuocati sul gruppo Facebook «Non sei cremonese se…». Con gli uffici ancora chiusi e i dipendenti costretti allo smart working per il perdurare dell’emergenza sanitaria, i centralini sono inevitabilmente presi d’assalto. Ma i disservizi sono pesanti e le risposte da parte degli addetti, a giudizio di molti cremonesi, sono tutt’altro che appropriate.





