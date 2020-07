Ritrovarsi dopo la tempesta

CREMONA (18 luglio 2020) - Tra le numerose conseguenze che l’epidemia causata dal Coronavirus sta provocando, un posto sempre più rilevante riguarda le conseguenze collegate alla salute mentale delle persone e alle implicazioni psicologiche del convivere in una situazione che genera quotidianamente molte preoccupazioni. Non solo le persone che hanno visto coinvolti gli affetti più cari, ma tutta la popolazione sta vivendo un momento molto delicato e difficile sotto il profilo psicologico per i rischi collegati alla diffusione dell’epidemia e al proprio personale coinvolgimento, ma anche per le ricadute sociali ed economiche che l’intera emergenza sta provocando. Ribaltare l’esperienza drammatica della pandemia, a partire dalla stessa parola ‘positivi’, non più associata all’esito del tampone ma alla sua connotazione originaria, ottimistica e rincuorante: è questo l’obiettivo del volume di Maria Emilia Bonaccorso (giornalista, caporedattore aggiunto della redazione specializzati dell’Ansa) e di Masssimo Cozza (psichiatra, direttore del Dipartimento di salute mentale Asl Roma 2), con la prefazione di Piero Chiambretti e i contributi di Massimo Biondi e Maria Rita Parsi. Un volume controcorrente che vuole, attraverso la conoscenza anche scientifica, stimolare un approccio equilibrato alla realtà. Il libro è pubblicato dalla Casa editrice scientifica Publiedit ed è disponibile da oggi in libreria.

