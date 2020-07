Nodo rette nelle Rsa riaperte

CREMONA (17 luglio 2020) - Mentre le Case di riposo della provincia fanno i conti con le difficoltà legate alle stringenti procedure dettate dalla Regione per rioccupare i posti letto rimasti vuoti dopo il passaggio dell’epidemia di Covid, comincia a circolare l’allarme su un possibile rialzo delle rette. «Per ora — spiega Walter Montini, presidente dell’Associazione residenze socio-sanitarie della provincia di Cremona e della Fondazione San Giuseppe di Isola Dovarese — nessun Cda delle 30 strutture sul nostro territorio ha fatto alcun passo ufficiale in questa direzione. Tuttavia, passata l’estate, quando si comincerà a guardare all’approvazione dei bilanci prevista per ottobre, qualche riflessione bisognerà pur farla su questo tema. Le Rsa hanno sostenuto i costi delle mascherine, del gel, delle sanificazioni, delle sostituzioni del personale per malattia e degli straordinari. E il rimborso regionale è fermo ormai da 12 anni».

