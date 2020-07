Crisi cardiaca in casa: 33enne muore all’ospedale

SOSPIRO (17 luglio 2020) - Una vita spezzata, un paese svegliato nel cuore della notte dal suono assordante delle sirene spiegate e una comunità ancora sotto shock per la tragedia che si è consumata in via Lampugnani. Marco Braga, se n’è andato improvvisamente all’età di 33 anni (compiuti lo scorso 15 giugno), per una attacco cardiaco che lo ha colpito verso le mezzanotte tra mercoledì e giovedì sera. Secondo quanto emerso, il giovane si trovava nella sua abitazione di Sospiro, dove viveva con la futura moglie Debora (originaria di Corte de’ Frati e più giovane di lui 5 anni). Proprio tra le mura domestiche è stato colto da un malore improvviso. Immediatamente è stato allertato il 112 che ha inviato il personale medico presso l’abitazione. Qui sono state messe in atto tutte le manovre salvavita necessarie, poi la disperata corsa in ospedale, a sirene spiegate. Ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. La notizia della tragedia avvenuta nella notte, si è diffusa rapidamente a Sospiro e nei paesi limitrofi, dove Marco era molto conosciuto.

