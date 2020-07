Padania, donati 4.700 acqua kit

CREMONA (15 luglio 2020) - Estate 20.20, un successo. Il progetto targato Padania Acque ha fatto tappa in 47 comuni, da Casalmaggiore a Pandino, attraversando tutto il territorio provinciale e distribuendo oltre 4.600 Acqua kit in più di 70 centri estivi organizzati dalle amministrazioni comunali, dalle parrocchie e dalle cooperative di servizi educativi e sociali.

Il personale di Padania Acque ha consegnato a tutti i partecipanti uno zainetto contenente la borraccia ecologica Goccia e del materiale didattico tra cui una brochure informativa e il gioco Goccia Story. Ad ogni struttura accreditata è stata, inoltre, fornita una chiavetta Usb con i video spettacoli di animazione Abracadacqua e Goccia, la bella storia dell’acqua pura, realizzati da Padania Acque e dalla Compagnia dei Piccoli. Non solo: 55 gruppi si sono iscritti al contest artistico Affreschi d’acqua e proprio in questi giorni sono all’opera per realizzare un grande murales su tela. Il concorso ha l’obiettivo di fare riflettere, in modo divertente e creativo, scatenando la fantasia delle giovani generazioni, sul tema acqua bene comune che i bambini della categoria Kids e i ragazzi della categoria Young possono rappresentare a partire dai seguenti argomenti: acqua bene prezioso da non sprecare. L’inquinamento dell’ambiente causato dalle bottiglie di plastica, la nostra acqua del rubinetto buona da bere, l’acqua che dà la vita, Padania Acque e la mascotte Glu Glu. Una giuria qualificata premierà gli affreschi che meglio sapranno illustrare il valore dell’acqua secondo i criteri dell’originalità, dell’esecuzione artistica, dell’efficacia del messaggio e della coerenza ai temi indicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO