Covid, in provincia di Cremona un solo caso in 24 ore

CREMONA (15 luglio 2020) - Un solo caso di positività nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Il trend si mantiene in costante ascesa ma non si deve abbassare la guardia.

In Lombardia

Con 10.426 tamponi effettuati, sono stati 63 i casi positivi di Covid registrati in Lombardia, di questi 11 a seguito di test sierologici e 12 'debolmente' positivi, Sono stati 475 i guariti, ed è ancora scesa il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono 23 (-4), aumenta leggermente invece il numero di ricoveri negli altri reparti (177, uno più di ieri). I decessi sono stati 5 per un totale complessivo che sale a 16.765. Fra i nuovi positivi, 18 si sono registrati a Milano (di cui 10 in città), 15 a Bergamo e 8 a Brescia. In Lombardia sono 63 i nuovi positivi e 5 i decessi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 10.426, totale complessivo: 1.165.476

i nuovi casi positivi: 63 (di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 ‘debolmente positivi’);

i guariti/dimessi: 70.936 (+475, di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi)

in terapia intensiva: 23 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 177 (+1)

i decessi: 5, totale complessivo: 16.765

I nuovi casi per provincia:

Milano 18 di cui 10 a Milano città

Bergamo 15

Brescia 8

Como 0

Cremona 1

Lecco 3

Lodi 1

Mantova 8

Monza e Brianza 3

Pavia 1

Sondrio 1

Varese 0

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

IN ITALIA

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997. Dati della Protezione civile.

Sono 198.016 le persone guarite, +575. I malati - gli attualmente positivi - sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

