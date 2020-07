«Non credo al suicidio. Mauro è stato ucciso al cimitero e portato al cantiere»

CREMA (15 luglio 2020) - «Mauro che si uccide? Assolutamente no. L’hanno portato lì in quel cantiere quando era già morto. L’hanno ucciso al cimitero». La convinzione è di Franco Pamiro, il padre del docente di informatica. Accetta di parlare con la redazione de La Provincia aggiungendo nuovi particolari a quella che - va evidenziato - è la sua ricostruzione dei fatti che vede e interpreta ovviamente da un punto di vista particolare. Scagiona la moglie «erano innamoratissimi», ma non sa spiegarsi chi possa aver commesso l'omicidio. Perché l’ingegner meccanico Franco, 79 anni, ne è convintissimo: Mauro è morto ammazzato.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO