Covid, in provincia di Cremona altri 4 nuovi contagi

CREMONA (13 luglio 2020) - Sono 4 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore.

IN LOMBARDIA

I dati odierni:

- i tamponi effettuati: 6.482, totale complessivo: 1.149.414

- i nuovi casi positivi: 94 (di cui 27 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi: 70375 (+78), totale complessivo: (68.293 guariti e 2.082 dimessi)

- in terapia intensiva: 30 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 168 (+8)

- i decessi: 9, totale complessivo: 16.757

I nuovi casi per provincia:

Milano 15 di cui 6 a Milano città

Bergamo 43

Brescia 13

Como 4

Cremona 4

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 2

Pavia 2

Sondrio 0

Varese 1

IN ITALIA

Sono 169 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore.

