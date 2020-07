Travolse e uccise due ciclisti cremonesi, patteggia cinque anni

VEROLANUOVA (11 luglio 2020) - Ha patteggiato cinque anni di pena per doppio omicidio stradale, il 36 enne Mirko Gianesini che intorno alle 15 del 14 dicembre dello scorso anno, al volante della sua Volvo V50, aveva falciato e ucciso i due ciclisti cremonesi Francesco Bianchi (70 anni) e Gianfranco Vicardi (67 anni) in una strada di campagna che collega Verolanuova a Pontevico. Gianesini era risultato positivo all'alcoltest - nel sangue aveva un livello che superava di tre volte il valore consentito - mentre la sua auto era priva di revisione e assicurazione. Era stato arrestato e da quel giorno si trovava in carcere. "Chiedo scusa, mi dispiace per quello che ho fatto e sono pentito", ha dichiarato prima della sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO