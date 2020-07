Non si ferma l'onda Covid, in provincia altri 5 nuovi casi

CREMONA (10 luglio 2020) - Non si placa l'onda lunga delle positività al Coronavirus; nelle ultime 24 vore si sono registrati 5 nuovi casi in provincia di Cremona, 119 in Lombardia con 5 decessi per un totale dall'inizio della pandemia di 16.730 vittime.

I dati di oggi in Lombardia:

i tamponi effettuati: 11.812, totale complessivo: 1.114.827

i nuovi casi positivi: 119 (di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 69.683 (+217), 67.467 guariti e 2.216 dimessi

in terapia intensiva: 31 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 201 (-10)

i decessi: 5, totale complessivo: 16.730

I nuovi casi per provincia:

Milano: 35, di cui a Milano città: 15;

Bergamo: 28;

Brescia: 14;

Como: 1;

Cremona: 5;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 15;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 4;

Sondrio: 1;

Varese: 5.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

In Italia

Si registrano 229 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a quota 242.363. Sale quindi la curva del contagio rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano 193. Sono i dati del ministero della Salute.

I decessi sono 12 (ieri 15), per complessive 34.926 vittime. Il numero dei guariti è 193.978, +338 da ieri. Tornano a scendere le terapie intensive, 69 (-2 su ieri). In 13 regioni non ci sono pazienti in terapia intensiva. 7 regioni a zero contagi.

