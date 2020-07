Malessere dopo il Grest, escluso un caso di Covid

PIZZIGHETTONE (9 luglio 2020) - Come auspicato dagli organizzatori e dal sindaco Luca Moggi, il malessere accusato da un bambino frequentante il grest è stato un falso allarme e l’attività può riprendere regolarmente. “Sono stato contattato dagli uffici, a loro volta contattati dalla parrocchia, confermando l’auspicio di tutti noi: tampone negativo - dice Moggi -. Come già fatto ieri faccio un plauso meritato alla macchina organizzativa, agli operatori e a tutti i collaboratori a vario titolo: mi sembra che ci sia stata grande attenzione e capacità tempestive di intervento, mettendo in atto il protocollo concordato con Ats. Eravamo speranzosi nell’esito e fortunatamente siamo di fronte ad un falso allarme. Giusto che si sia operato con zelo nel rispettosi del protocollo, a conferma del fatto che tutti hanno operato con grande professionalità e con coscienza. Voglio invitare all’equilibrio, invece, chi utilizza i social perché con affermazioni fuorvianti e ad effetto rischia di alimentare e fomentare psicosi generalizzate ed anche ingiustificate, come in questo caso. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene. Ora si continuerà a lavorare con la stessa attenzione per cercare di portare avanti le attività nel migliore dei modi consapevoli di essere formati ed attrezzati per il bene dei nostri ragazzi”.

