Schianto fatale, sabato l’addio a Luciano Erle

SAN BASSANO (9 luglio 2020) - Dopo il 18enne sambassanese Matteo Antonioli ora un’altra comunità è pronta ad accompagnare per l’ultimo viaggio un marito, un padre, un amico: il funerale del 54enne vicentino Luciano Erle verrà celebrato sabato alle 10.30 al cimitero di Magrè di Schio. Vittima del terribile scontro frontale avvenuto lungo la Paullese che nella notte tra venerdì e sabato ha strappato alla vita anche al giovane cremonese. Lunedì in tantissimi si sono stretti al dolore di mamma Mara, papà Alberto e della sorella Chiara partecipando all’ultimo saluto a Matteo, rito religioso celebrato alla chiesa di Cappella Cantone dal parroco don Angelo Ruffini. Ora in tanti stanno mostrando vicinanza ai famigliari di Erle, di lavoro consulente per un’azienda d’automazione, con messaggi di cordoglio per la moglie Monja, per i figli Simone e Alessia e per la mamma Maria: «Voglio essere il pensiero che ti fa sorridere per strada senza motivo» – è la frase riportata per ricordarlo sul necrologio.

Residente a Sontorso, paese vicentino di 5 mila abitanti situato ai piedi del Monte Summano, Erle conosceva bene Cremona dato che l’azienda per cui lavorava ha sede in città. E per questo motivo da qualche tempo, per una maggiore comodità, aveva preso in affitto un appartamento proprio a Cremona. Nato a Schio nel 1965, era un grande appassionato di sport e ricopriva la carica di vicepresidente dell’Asd Schio, società di calcio a cinque giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO