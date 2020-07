Sospetto Covid, timori al Grest

PIZZIGHETTONE (9 luglio 2020) - Nelle ore scorse è scattato il protocollo di sicurezza per un sospetto caso di Covid che interessa un bambino partecipante al centro estivo Summerlife, organizzato dall’unità pastorale in collaborazione con l’amministrazione comunale pizzighettonese. Va subito chiarito che il bambino ha solo presentato qualche malessere, che potrebbe benissimo essere ricondotto ad altro, e che si è sentito poco bene mentre si trovava a casa e non nelle strutture che ospitano il grest. Sono stati i genitori, responsabilmente, a scegliere di sospendere temporaneamente la sua partecipazione alle attività di gruppo e ad avvisare subito gli educatori del centro. Da qui, in attesa dell’esito degli eventuali accertamenti disposti da Ats a partire dal tampone nasofaringeo per escludere o confermare il contagio da Coronavirus, è scattata la decisione di sospendere l’attività per il gruppetto di bambini che nei giorni precedenti erano entrati più strettamente in contatto con lui. La notizia ieri si è diffusa innanzitutto sui social network, e come spesso accade i toni sono stati più allarmistici del dovuto: si era parlato di contagio già accertato e avvenuto appunto al grest.

