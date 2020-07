Operazione «lavoro sicuro» , nuclei ispettivi nelle aziende

CREMONA (9 luglio 2020) - Non si allentano i controlli all’interno delle aziende da parte del Nucleo Ispettivo Covid istituito all’inizio di maggio dalla Prefettura con l’obiettivo di rendere più immediate e incisive le verifiche del rispetto delle misure di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro contro il contagio da Coronavirus. Formata da funzionari dell’Ats Valpadana, carabinieri, Ispettorato Territoriale del Lavoro e vigili del fuoco, ognuno con un compito specifico assegnato, la task force ha sottoposto a verifica una media di 60 imprese ogni settimana. Nell’ultimo periodo, che va dal 22 giugno all’inizio di luglio, fanno sapere gli uffici di corso Vittorio Emanuele, gli ispettori hanno visitato 170 imprese presenti su tutto il territorio provinciale: i report parlano di 120 controlli effettuati dall’Arma, 50 quelli in capo all’Agenzia di Tutela della Salute mentre il Comando dei vigili del fuoco in questo lasso temporale è stato coinvolto in seconda battuta come supporto.

E le relazioni che ogni giorno arrivano sui tavoli dei responsabili del monitoraggio attestano l’ assoluta collaborazione da parte delle direzioni aziendali per sistemare le lacune. Tanto che sul temuto fronte sanzioni, sempre in queste ultime due settimane sono state registrate solo quattro violazioni amministrative da parte dei carabinieri, mentre nessuna da parte dell’Ats. Segno che le imprese hanno preso a cuore la necessità di essere primi baluardi di difesa dei lavoratori anche sul fronte Covid.





