Il 15 luglio concerto per ottoni sotto il chiostro del seminario

CREMONA (8 luglio 2020) - È intitolato ‘Riparti, Cremona!’ il concerto organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in programma mercoledì 15 luglio alle 20.45 nel chiostro del seminario diocesano di via Milano. La serata musicale, in ricordo delle vittime del Covid-19 e in omaggio al personale medico e paramedico della provincia, vedrà in scena il Just a Brass Quintet, quintetto d’ottoni formato da Daniele Roncelli (tromba), Stefano Bosio (tromba), Simone Bergamini (trombone), Daniel Mor Stabilini (corno) e Paolo Fornoni (basso tuba).

Il repertorio del Just a Brass Quintet - vera e propria piccola orchestra d’ottoni - è in larga misura costituito da trascrizioni di ogni tipo di composizioni di tutte le epoche, dal classico al barocco, dal blues ad arrangiamenti pop, con una particolare predilezione per il repertorio sacro e liturgico. Il ventaglio musicale comprende, tra gli altri, brani di Corelli, Bach, Vivaldi e Schubert oltre ad arie d’opera e anche fanfare. I posti a sedere sono limitati: è necessario prenotare gratuitamente la propria presenza scrivendo all’indirizzo e-mail gabriella.ceretti.cr@istruzione.it.

Durante l’appuntamento musicale verrà riservato un ricordo particolare al professor Fabio Faccini, docente dell’istituto Torriani. Inoltre nell’arco della serata sarà dedicato uno speciale momento di ringraziamento alle docenti scolastiche del liceo scientifico Aselli, Laura Parazzi, e del liceo classico Manin, Mirelva Mondini, che terminano il loro servizio alla scuola. Inoltre a Crema, mercoledì 22 luglio, nel corso di una lettura dantesca, l’UST ricorderà Antonello Santini, docente del Pacioli.

