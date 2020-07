Cauzzi, la grande assente

CREMONA (8 luglio 2020) - Lei, Angela Cauzzi, la più attesa, la più desiderata, la sola per cui si è decisa la convocazione irrituale del Cda del Ponchielli davanti all’Ufficio di Presidenza in forma di commissione consiliare, non c’era. Viltà? Rifiuto di sottomettersi al fuoco dell’ennesimo plotone di esecuzione? Desiderio di silenzio per salvaguardare il teatro dopo tante polemiche? Oppure addirittura disprezzo nei confronti del Consiglio comunale, come ha adombrato Paolo Carletti, che del Consiglio è presidente? O semplicemente un’umanissima stanchezza per una vicenda che non può non averla toccata e provata?

Difficile, a caldo dare un’interpretazione corretta. La Sovrintendente uscente del Ponchielli ha motivato la sua assenza con una lettera. Sono prossima alla scadenza, non mi sono candidata al rinnovo, fino al novembre 2019 non è mai stato mosso alcun rilievo sulla gestione della fondazione, scrive in sostanza, ricordando che per lei parlano atti, verbali, documenti. «Sono contrattualmente e professionalmente legata alla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e ritengo a tale istituzione di di dover rispondere del mio operato e di ogni eventuale richiesta di chiarimenti», conclude Cauzzi. Rispondo agli organi statutari (Cda e assemblea dei soci fondatori), non ad altri.

L’assenza della Sovrintendente è il primo e di fatto unico colpo di scena di un confronto serrato, non privo di toni aspri ma sempre sul filo della correttezza. Il clima, all’interno del Salone dei Quadri, è da sauna ma non è la temperatura a surriscaldare il clima. Di fatto, va in scena una replica, l’ennesima. Sul futuro del teatro e sull’incarico al sovrintendente ognuno dei partecipanti ha la propria opinione e non arretra di un millimetro. Si discute dei bilanci, della gestione, delle persone, del futuro, ma da mesi le posizioni sono definite e tali restano. Inconciliabili, lontanissime, destinate probabilmente a non incontrarsi mai.

