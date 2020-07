Nel digitale Cremona fra i Comuni top in Italia

CREMONA (8 luglio 2020) - Cremona è tra le città virtuose per livello di maturità digitale secondo l’analisi di Forum PA, realizzata per «misurare l’avanzamento della Pubblica Amministrazione italiana nel suo percorso di innovazione». L’indagine condotta su 109 capoluoghi di provincia per Dedagroup Public Services – società impegnata nella costruzione delle nuove infrastrutture pubbliche digitali del Paese – colloca Cremona nel Club dei «top 26», ovvero i Comuni che hanno raggiunto un punteggio «almeno sufficiente in tutte e tre le dimensioni considerate ed elevato in almeno una di esse».

