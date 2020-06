Covid, sei nuovi casi in provincia di Cremona

CREMONA (28 giugno 2020) - In provincia di Cremona si registrano 6 nuovi casi di positività al Coronavirus.

Come già comunicato nei giorni scorsi, Lombardia Notizie diffonde i dati relativi al Coronavirus secondo lo schema previsto dal ministero della Salute. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile, come comunicato dallo stesso ministero, dalle ore 18, sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

Fra i dati di oggi in Lombardia si segnala che:

- i tamponi effettuati: 8.119, totale complessivo: 1.022.440

- i nuovi casi positivi: 97 (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi: 111, totale complessivo: 66.175 (63.699 guariti e 2.476 dimessi)

- in terapia intensiva: 43 (-)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 323 (-92)

- i decessi: 13, totale complessivo: 16.639

I nuovi casi per provincia

Milano 16 di cui 4 a Milano città

Bergamo 20

Brescia 27

Como 1

Cremona 6

Lecco 3

Lodi 0

Mantova 4

Monza e Brianza 7

Pavia 6

Sondrio 2

Varese 3

