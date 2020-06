Diocesi, nuove nomine per cinque sacerdoti

CREMONA (28 giugno 2020) - Dopo le celebrazioni eucaristiche di oggi, sono stati comunicati i nuovi incarichi affidati dal Vescovo ad alcuni sacerdoti diocesani.

Don Giovanni Nava è nominato assistente religioso presso l’Azienda Cremona Solidale, trasferendolo dalle Parrocchie “Ss. Cosma e Damiano” in Acquanegra Cremonese e “S. Alessandro martire” in Fengo; conserverà l’incarico di collaboratore presso la Cancelleria della Curia diocesana.

Don Giuseppe Galbignani è nominato parroco delle Parrocchie “Ss. Cosma e Damiano” in Acquanegra Cremonese e “S. Alessandro martire” in Fengo, trasferendolo dalle parrocchie “Ascensione di Nostro Signore” in Brancere e “Ss. Nazario e Celso” in Stagno Lombardo.

Don Pierluigi Vei è nominato parroco delle Parrocchie “Ascensione di Nostro Signore” in Brancere e “Ss. Nazario e Celso” in Stagno Lombardo, trasferendolo dall’incarico di parroco in solido delle Parrocchie “Ss. Martino e Nicola” in Binanuova, “S. Bartolomeo apostolo” in Ca’ de’ Stefani, “S. Ambrogio vescovo” in Gabbioneta, “S. Andrea apostolo” in Pescarolo , “S. Giovanni decollato” in Pieve Terzagni e “S. Leonardo” in Vescovato.

Don Daniele Piazzi è nominato cappellano del Monastero delle Suore Claustrali Domenicane, detto di S. Giuseppe, in Cremona.

Don Claudio Anselmi è nominato rettore della Rettoria “Ss. Margherita e Pelagia” in Cremona, più comunemente conosciuta come chiesa di Santa Rita.

Le nomine sono state ufficializzate con decreto vescovile del 26 giugno 2020 e avranno efficacia dal 1° settembre prossimo.

