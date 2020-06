Domani riapre la piscina comunale

CREMONA (27 giugno 2020) - Sarà nuovamente riaperta al pubblico domani alle ore 14.00, domenica 28 giugno, la vasca telescopica della piscina comunale di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia a Cremona. Sono termine proprio in questi giorni le lavorazioni di Sport Management e dell’ente proprietario della struttura volte a rendere l’impianto nuovamente fruibile, in piena sicurezza, alla clientela. Dopo aver concluso dunque positivamente la fase di confronto con l’Amministrazione Comunale, l’azienda riaprirà l’impianto alla clientela: domani dalle 14 e fino alle 19; a partire da lunedì l’impianto resterà aperto, tutti i giorni, dalle 9 alle 20. Successivamente alla riapertura, oltre al nuoto libero, saranno proposti corsi di nuoto, lezioni private e attività di aquafitness. Sport Management garantirà alla clientela un accesso in piena sicurezza, con la struttura che è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del COVID19. La struttura, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l'emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione degli accessi, sanificazione degli spogliatoi e degli impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua), tutela del personale.

Si ricorda che per il nuoto libero o il nuoto guidato didattico sarà necessario prenotare telefonicamente contattando il numero 03721733100 o via mail scrivendo a: piscinecremona@sportmanagement.it. Sarà altresì possibile, salvo disponibilità, accedere alle vasche presentandosi direttamente in segreteria. Si invita inoltre l'utenza ad accedere agli impianti nel pieno rispetto delle norme e, per quanto possibile, già adeguatamente abbigliati per l'attività prescelta. Per accedere all’impianto sarà necessario compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute.

