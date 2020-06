Covid, in provincia altri 5 casi positivi

CREMONA (27 giugno 2020) - Altri 5 nuovi casi di positività al Coronavirus, in provincia di Cremona, nelle ultime 24 ore.

"I dati di oggi - spiega l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia".

I dati in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 9.568

totale complessivo: 1.014.321

- i nuovi casi positivi: 77 (di cui 21 a seguito di test

sierologici e 32 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi: 723

totale complessivo: 66.046 (63.699 guariti e 2.347 dimessi)

- in terapia intensiva: 43 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 415 (-86)

- i decessi: 2

totale complessivo: 16.626

I nuovi casi per provincia

Milano 4 di cui 1 a Milano citta'

Bergamo 22

Brescia 14

Como 5

Cremona 5

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 6

Monza e Brianza 5

Pavia 4

Sondrio 0

Varese 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO