«Il segreto dei miei 100 anni? Un sorriso sempre»

SAN DANIELE PO (27 giugno 2020) - Grande festa per i 100 anni di Luisa Montebolzone. Nei giorni scorsi i figli Vanna e Paolo Turrini con il genero Romano, i nipoti e i familiari più stretti si sono riuniti nell’abitazione di via Ponchielli del centro rivierasco per spegnere le candeline assieme alla super nonna. Luisa è nata il 16 giugno del 1920 e ha sempre condotto un’esistenza molto tranquilla e serena. Una donna che si è dedicata alla propria famiglia e che ha sempre risposto con positività a tutte le avversità incontrate. E ancora adesso, nella casa del genero, dove abita da sei anni, accoglie tutti con un sorriso raggiante ("il segreto dei miei 100 anni", ha detto Luisa) e uno sguardo dolcissimo.

