MagicaMusica stasera a Striscia la notizia

CASTELLEONE (25 giugno 2020) – Dopo la replica della puntata di Tu si que vales che li ha resi famosi, avvenuta la scorsa settimana su Canale 5, i musicisti dell’Orchestra MagicaMusica di Castelleone sono pronti a tornare sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi, infatti, una troupe di Striscia La Notizia, guidata dall’inviato Max Laudadio, ha raggiunto il borgo per conoscere l’ensemble diretto da Piero Lombardi. Il servizio andrà in onda questa sera, giovedì 25 giugno, su Canale 5 alle ore 20,40.

“Siamo molto contenti di far conoscere la nostra storia e la nostra esperienza in tutta Italia” ha spiegato Lombardi. “Cerchiamo sempre di veicolare un messaggio positivo” utile soprattutto in questo periodo. L’appuntamento con i magici musicisti, attualmente impegnati in una raccolta fondi attiva su Eppela fino al 25 luglio, dunque, è per questa sera nel tg satirico più famoso d’Italia.

