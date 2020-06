Ciclista investito a Monticelli, Padana Inferiore chiusa per atterraggio elisoccorso

MONTICELLI D'ONGINA (25 giugno 2020) - Un ciclista è stato investito all'incrocio per San Pedretto, sulla Padana Inferiore, da una Citroen Picasso guidata da un anziano di Castelvetro che aveva svoltato per fare rientro a San Pedretto. La strada è stata chiusa per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Il ciclista è in condizioni gravi, sul posto la Polizia locale dell’Unione, la Polizia stradale e i carabinieri di Caorso. Per i soccorsi Pubblica assistenza Cortemaggiore ed elisoccorso 118 da Parma. Il ciclista è un 76enne di San Giuliano (Castelvetro) portato in ospedale a Cremona, prognosi riservata. Elisoccorso decollato, la strada Padana Inferiore è stata riaperta alle 10.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO