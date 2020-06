Estate, basta zanzare grazie alla Catambra

CREMONA (23 giugno 2020) - Arriva l’estate e, assieme alle piacevolezze del clima e alle agognate vacanze, torna l’incubo delle zanzare. La stagione calda è la preferita dai fastidiosi insetti perché fa caldo e il loro tempo di replicazione diventa rapidissimo. La femmina della zanzara, infatti, depone le sue uova in acqua stagnante, dove schiuderanno le larve, che si trasformeranno in pupe e infine diventeranno adulti. Perché accada, le zanzare hanno bisogno di nutrimento e questo è il motivo per cui ogni estate ci fanno compagnia.

Ai problemi della natura però la natura fornisce sempre anche un rimedio. La AmbrogioItalia di Leno (www.ambrogioitalia.com), «vivaio del benessere», ha scoperto le sorprendenti proprietà antizanzare della Catambra, una pianta della famiglia delle Bignonacee originaria dell’America Latina in grado di allontanare le zanzare in modo completamente naturale e scientificamente dimostrato grazie al catalpolo, una sostanza inodore e innocua per l’uomo e gli animali contenuta nelle sue foglie. La nota azienda vivaistica è stata fondata nel 1968 dall’intraprendente Giovanni Ambrogio, che ha alle spalle una lunga esperienza nella ricerca e nello sviluppo di piante officinali che possono apportare con i benefici naturali un miglioramento nella qualità della vita. Da oltre 50 anni, il vivaio è un punto di riferimento per giardinieri, operatori del settore e appassionati di piante e fiori sul territorio bresciano e in tutta Italia. In più di 100 mila metri quadri espositivi, offre una vasta scelta di piante ornamentali e fiorite, cespugli, alberi, piante da frutto e tutti i prodotti necessari per mantenere in salute spazi verdi di grandi o piccole dimensioni.

Ambrogio il «contadinaccio», come ama definirsi, per primo ha brevettato a livello europeo la Catambra. Dopo anni di ricerca e sperimentazione, inoltre, ha concentrato e potenziato la quantità di catalpolo naturalmente presente, ottenendo una pianta con un’azione antizanzare quattro volte superiore agli esemplari della stessa specie. Reperire questo prezioso (e gradevole) alleato contro i terribili insetti è molto semplice. Oltre ad essere disponibile presso il vivaio lenese, la Ambrogio dispone anche di un efficiente servizio di ecommerce. Basta consultare il sito per trovare la versione della pianta che si preferisce: in vaso piccolo o grande, a cespuglio, a meristema, sotto forma di radice nuda. «La Catambra — spiega Giovanni Ambrogio, oscar italiano della Botanica nel 1978 — è un rimedio antizanzare totalmente naturale e sostenibile. Non richiede particolari cure: è facile da coltivare in vaso e in terra, per interno ed esterno; va bagnata al bisogno e non consuma energia. Permette di risparmiare spese per piastrine e fornelletti. Non ha nessuna controindicazione».

L’azienda di Ambrogio ha anche introdotto recentemente un’importante novità, che avrebbe dovuto essere lanciata ufficialmente alla sesta edizione del Salone internazionale del Verde Myplant&Garden (annullata per l’emergenza covid): l’Idro Catambra, un nuovo metodo per diffondere direttamente l’essenza della pianta antizanzare attraverso l’impianto di irrigazione ed ottenere un effetto efficace al 100% nella lotta contro gli indesiderati ospiti delle serate estive.

