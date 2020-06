Alta infedeltà, avventure proibite raccontate sul filo della goliardia

CREMONA (23 giugno 2020) - Cornetti belli caldi, come quelli del Perozzi di Amici Miei: fragranti storie di tradimenti da sgranocchiare pagina dopo pagina nel nuovo libro firmato dagli speaker cremonesi di Radio Deejay, Andrea Marchesi e Michele Mainardi, ispirato alla loro rubrica cult Alta infedeltà. Esce oggi in libreria «Due corna e una capanna», edito da Rizzoli, che trasforma le confessioni in diretta degli ascoltatori in torride narrazioni – nero su bianco – di tresche lussuriose e avventure proibite. Una trentina in tutto, scritte sul filo di quella goliardia che da sempre è il marchio di fabbrica delle voci del primo mattino del network di via Massena: c’è l’effervescente Cognatazza che si barcamena fra i fratelli Abele e Caino, c’è Sherlock Holmes che frugando nel computer della compagna viene assalito da un «leggero sospetto» di fronte ad una sequenza di 350 messaggi scambiati con uno sconosciuto, c’è l’Idraulico Tappabuchi che non nega mai una prestazione fuori fattura. Si ride e si riflette. Perché lo stile graffiante e irriverente di Andrea e Michele trova il suo contrappeso nell’analisi della psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi (volto di Matrimonio a prima vista, programma di Real Time), che esplora le menti dei traditori classificandoli in sei categorie: l’aggressivo, l’egoista, il compulsivo, l’assertivo, il narcisista e il nevrotico. Senza disparità tra uomini e donne: gli atteggiamenti predatori così come gli slanci romantici sono indistintamente maschili e femminili...

«Due corna e una capanna» verrà presentato martedì prossimo, 30 giugno, alle 17.30 in live streaming sul sito web e sulla pagina Facebook del quotidiano La Provincia e sui canali social di Andrea e Michele. L’appuntamento è un fuoriprogramma della rassegna Giallo a Palazzo – organizzata da Confcommercio Cremona e dal giornale La Provincia – che, per l’occasione, si tingerà di rosso acceso per svelare alcune delle storie hot contenute nel libro scritto dal duo cremonese di Radio Deejay. A scavare tra le pieghe dei racconti che abitano le pagine sarà il segretario generale di Confcommercio, Paolo Regina (anche scrittore e direttore artistico di Giallo a Palazzo), che dialogherà con i due autori per scoprire retroscena piccanti ed esaminare i profili psicologici degli infedeli.

