Nuovo ospedale, Pizzetti: «Si farà con fondi regionali»

CREMONA (22 giugno 2020) - Per il nuovo ospedale che dovrebbe sorgere accanto a quello attuale per poi sostituirlo è già stata individuata anche l’area di costruzione: la struttura verrebbe realizzata a sud est dell’attuale monoblocco, dove ora si trova la pista di atterraggio dell’elisoccorso. E l’opera non verrebbe finanziata con i fondi europei del Mes, ma direttamente dalla Regione Lombardia. Insomma la proposta lanciata da Forza Italia, in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in città, è andata via via modificandosi nel corso del dibattito pubblico che ne è seguito e degli incontri di approfondimento, anche ad alto livello, e ora sembra avere chances concrete di essere realizzata.

Ne è convinto il deputato cremonese del Pd Luciano Pizzetti che l’idea lanciata da Forza Italia non l’ha scartata a priori e l’ha voluta approfondire: «Il progetto che sta andando avanti è molto diverso da quello e le risultanze dei miei approfondimenti mi portano a dire che la costruzione del nuovo ospedale è un’ipotesi realistica. La disponibilità della Regione è reale, con risorse disponibili. Quindi il progetto non sarebbe in alcun modo dipendente dalla trattativa sulle risorse del Mes, ma può contare sulle risorse per investimenti della Regione, che è l’interlocutore per questa partita. E se la Lombardia confermasse la propria disponibilità — è il monito di Pizzetti—, sarebbe una forma di grave autolesionismo territoriale rinunciare o ‘sgattaiolare’ rispetto ad un’opportunità importante».

