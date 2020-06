Cade dal tetto, restano molto gravi le condizioni del 61enne

PIEVE D'OLMI/MALAGNINO (22 giugno 2020) - Restano molto gravi le condizioni del 61enne che sabato pomeriggio, verso le 18, è caduto battendo la testa. G.B., residente a Malagnino, è ricoverato in prognosi riservata in Terapia intensiva presso l’ospedale Maggiore di Cremona e il quadro clinico resta critico. Nel frattempo i carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti di rito per capire cosa possa essere accaduto in quegli attimi antecedenti l’incidente. Al momento sembra che l’episodio sia riconducibile ad un fatto accidentale e che non siano coinvolte altre persone. Nel frattempo i militari dell’Arma proseguono le indagini a 360 gradi e stanno vagliando tutte le piste possibili.

