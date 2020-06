Anticipazioni e il dietro le quinte in diretta dalle ore 21

CREMONA (20 giugno 2020) - Blindato e senza pubblico dal vivo. Così si presenta «Notte di luce», il set televisivo che chiude questa sera la due giorni di riprese in città. La produzione fa appello al senso di responsabilità perché si evitino assembramenti presso la zona delle riprese. Potremo goderci al meglio lo spettacolo alla messa in onda, nelle prossime settimane, su Rai5. Per chi vorrà curiosare nel backstage, il dietro le quinte della serata sotto le stelle e godersi le prime anticipazioni, è prevista una diretta sulla pagina Facebook e sul sito del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. Questa sera a partire dalle 21 e per un’ora, il direttore Marco Bencivenga svelerà il dietro le quinte della manifestazione a caccia di curiosità e anteprime.

