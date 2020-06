Cremona sempre più green con Lgh

CREMONA (20 giugno 2020) - L’innovazione digitale a sostegno della comunità locale, di una ripartenza che vuole creare nuove occasioni di sviluppo e di speranza. Si muovono in questa prospettiva i tre grandi progetti messi a punto da Lgh in collaborazione con Bosh, Luxoft ed Elis illustrati nel corso di ‘Cremona notte di luce’, l’evento avviato ieri sera e che si conclude oggi. Nel piano industriale 2020-24 Lgh, l’utility del Gruppo A2A con sede a Cremona e che opera sui territori del Sud Lombardia, ha posto grande attenzione al tema dell’innovazione rendendolo un pilastro trasversale per lo sviluppo dei differenti business, in accordo con il Green New Deal Europeo, con i principi dell’economia circolare e con un pensiero realmente glocal (Global&Local).

Non a caso sono stati avviati, già a partire dalla fine del 2019, alcuni progetti volti a rendere ancor più efficaci i servizi offerti per le comunità e per i territori e allo stesso tempo cercando di crearne di nuovi. Tutti i progetti portano con sé il paradigma emergente dell’Open Innovation, che consente di sviluppare una nuova piattaforma di collaborazione tra le parti rendendo costruttivo il dialogo verso la definizione di obiettivi comuni con impatti positivi e benefici tangibili. Bosch, ELIS e Luxoft, nei diversi ambiti di competenza, rappresentano per know-how e visione i partner ideali in questa innovativa progettualità a favore delle comunità locali.

I progetti in sviluppo sul territorio cremonese

1. MUWITS (Managing Urban Waste with an Intelligent Transportation System) è un sistema innovativo per l’ottimizzazione dei percorsi stradali programmati per la raccolta dei rifiuti, attraverso l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale.

2. Il progetto MINERVA, nato all’inizio del 2020, si pone come obiettivo quello di sviluppare servizi innovativi a supporto delle strategie di resilienza delle comunità e del territorio. L’idea è quella di utilizzare i mezzi della raccolta dell’igiene urbana come vere e proprie sentinelle digitali.

3. E-Comm@Cremona, invece, propone lo sviluppo di una vera e propria Energy Community nella città di Cremona, sfruttando le nuove regolamentazioni introdotte e in fase di introduzione, al fine di rendere energeticamente efficienti (in ottica di “Internet of Energy”) gli edifici della Pubblica Amministrazione (PA) e allo stesso tempo incrementando da un punto di vista tecnologico gli assets della città di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO