Arriva il sindaco ma è già morta in casa

SAN BASSANO (19 giugno 2020) - I vicini non la vedevano e sentivano da almeno mezza giornata. Preoccupati hanno allertato il sindaco Giuseppe Papa che, dopo averla intravista dalla finestra stesa sul pavimento, ha sfondato la porta chiamando subito i soccorsi. Tutto inutile: Carmela Barborini era già morta da diverse ore, almeno otto stando agli accertamenti dei medici del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. A stroncarla, a soli 37 anni, è stato un malore improvviso, verosimilmente accusato tra le 10 e le 11 di mercoledì. La sua scomparsa ha assestato un colpo durissimo ai sambassanesi, costringendoli a interrogarsi e a riflettere su una giovane vita interrotta in uno dei suoi momenti più sereni. Frequentava con gioia l’atelier della Fondazione Vismara, laboratorio educativo-creativo che le aveva permesso di rompere la solitudine in cui a lungo era stata confinata.

