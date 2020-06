Tragico fuori strada a San Martino in Beliseto, muore 75 enne di Cremona

CASTELVERDE (17 giugno 2020) - Incidente mortale lungo la via Bergamo, all'altezza di San Martino in Beliseto. Un uomo di 75 anni, residente a Cremona, a bordo di un'Audi è finito fuori strada nel fosso adiacente la sede stradale. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini da parte della Polizia stradale. Il traffico è stato deviato.

