Muratore 56 enne scivola durante i lavori a una casa, è grave

VESCOVATO (17 giugno 2020) - Infortunio sul lavoro questa mattina poco dopo le 7.30 in via IV Novembre a Vescovato. Secondo quanto emerso un muratore di 56 anni sarebbe scivolato mentre stava operando per una ditta impegnata in lavori ad una abitazione. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco, elisoccorso da Brescia, carabinieri e polstrada. Il muratore è stato trasportato a Brescia in elisoccorso, le sue condizioni sarebbero gravi.

