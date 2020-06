Da oggi gli orali. Tutti a colloquio ma in sicurezza

CREMONA (17 giugno 2020) - I calendari sono stati fissati suddividendo cinque candidati per giorno. Gli studenti si presenteranno uno ad uno, scaglionati ogni 15 minuti: ogni candidato potrà scegliere se vuole che un amico o un familiare assista all’esame, ma non di più. Ingresso e uscita sono differenziati, nelle aule i banchi sono distanziati e numerati. È questo lo scenario dell’avvio dell’Esame di Stato 2020 al tempo del Covid-19. Della maturità «normale» è rimasta solo la data d’avvio: 17 giugno. Ma niente scritti, tutto si esaurirà in un orale. In tutta la provincia gli studenti che affronteranno la maturità a cominciare da oggi saranno 2.893 di cui 1.448 a Cremona, 1.324 a Crema e 121 a Casalmaggiore. In città la scuola con maggior numero di maturandi è il Torriani, con 297 candidati, a Crema il Galilei con 279 aspiranti dal titolo di diploma. Questi i numeri dell’Esame di Stato 2020: esame salvato in extremis, esame che cerca di dare ai ragazzi il lusso di quella presenza fisica che nella pandemia è stato cancellato dalla didattica a distanza. Per i ragazzini delle medie gli esami in corso in questi giorni sono rimasti alla distanza. L’esame inizierà con l’illustrazione degli elaborati che i ragazzi hanno dovuto inviare alla commissione entro il 13 giugno scorso, elaborati legati alle materie di indirizzo: greco e latino per il classico, matematica e fisica per lo scientifico. Dopo l’illustrazione dell’elaborato, si passerà all’analisi del testo di italiano, scelto fra quelli affrontati in programma, poi sarà la volta dell’argomento multidisciplinare della commissione e poi di cittadinanza e del percorso di alternanza, per usare un termine sostituito dalla burocrazia scolastica con la sigla PCTO. L’orale dovrebbe durare poco più di un’ora che divisa per le cinque sezioni vuol dire che gli studenti avranno poco più di 10 minuti per fase.

