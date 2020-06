Il Papa accoglie Abruzzi. "Simbolo del sacrificio"

CREMONA (17 giugno 2020) - Sarà Dario Abruzzi a rappresentare l’Asst Cremona durante l’udienza da Papa Francesco in programma sabato. Farà parte della delegazione di medici e infermieri della Lombardia che insieme al Governatore Attilio Fontana verranno ricevuti dal Pontefice in sala Nervi. L’annuncio dell’evento era stato dato proprio dal presidente della Regione all’inizio di giugno sul suo profilo Facebook: «L’incontro con Papa Francesco - aveva scritto Fontana - è un’occasione importante per testimoniare l’impegno e il sacrificio del nostro personale sanitario impegnato nella guerra al Covid-19».

Esteso l’invito a tutti gli ospedali lombardi, a Cremona la direzione generale ha indicato il nome del 26enne neolaureato aspirante ortopedico e figlio di Luciano Abruzzi, il compianto neurologo dell’ospedale Maggiore morto ad aprile proprio a causa del virus. Per Dario un duplice ruolo: quello di rappresentare chi non c’è più e al contempo il futuro delle professioni sanitarie. Un grande impegno.

