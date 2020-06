In provincia di Cremona tre nuovi casi

CREMONA (16 giugno 2020) - Tre nuovi contagiati in provincia nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.559. Si mantiene stabile al ribasso il numero dei nuovi positivi al Coronavirus sul territorio cremonese.

“È importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati oggi un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati 'debolmente positivi' su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell'infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commenta così i dati del Coronavirus relativi alla giornata odierna.

I dati in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 7.044

totale complessivo: 906.322

- attualmente positivi: 15.233 (-743)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 92.060

- i nuovi casi positivi: 143 (di cui 54 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi: 877, totale 60.361

- in terapia intensiva: 69 (-25)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.902 (-116)

- i decessi: 9

totale complessivo: 16.466

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.905 (+42) di cui 10.174 (+18) a Milano città

Bergamo 13.909 (+12)

Brescia 15.337 (+11)

Como 4.018 (+10)

Cremona 6.559 (+3)

Lecco 2.801 (=)

Lodi 3.549 (+8)

Mantova 3.419 (+12)

Monza e Brianza 5.663 (+7)

Pavia 5.494 (+6)

Sondrio 1.541 (+1)

Varese 3.823 (+22)

e in 2.042 fase di verifica.

Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi oggi è pari al 2%.

IN ITALIA

Al 16 giugno il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 237.500, con un incremento rispetto al 15 giugno di 210 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti rispetto al 15 giugno. Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto al 15 giugno. 3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti rispetto al 15 giugno. 21.091 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 15 giugno i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526, con un incremento di 1.516 persone rispetto al 15 giugno.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata. (Italpress)

