Ponchielli, Galimberti: «Cauzzi brava, ma il Teatro deve guardare avanti»

CREMONA (16 giugno 2020) - Mancava solo lui, Gianluca Galimberti. Sul teatro e sul suo futuro avevano parlato in tanti, ma fino a ieri pomeriggio il sindaco e presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ponchielli aveva taciuto. A costringerlo a rompere il silenzio è stata l’interrogazione a risposta orale presentata dai consiglieri di minoranza (primo firmatario Carlo Malvezzi) sulla situazione economico-gestionale del Ponchielli e del cambio del Sovrintendente.



E poi l’altro tema, la scadenza del contratto di Angela Cauzzi, il 31 dicembre prossimo, e la sua sostituzione. A lei un grazie «grande, sentito e condiviso da moltissimi. Per tutto quello che ha fatto in città, nella storia della cultura cittadina, territoriale e in tutto il panorama nazionale. Io certamente la ringrazio moltissimo. Questo non impedisce a me come Sindaco e Presidente e ai soci di pensare anche che sia corretto immaginare un eventuale cambiamento, che pensarlo sia cosa legittima e altresì auspicare che possa avvenire senza traumi, per cogliere ciò che di buono c’è stato e guardare al futuro con nuovo slancio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO