Cremona Solidale riapre ai parenti

CREMONA (16 giugno 2020) - Anche a Cremona Solidale ospiti e parenti potranno rivedersi. Sarà però una visita protetta: chi ne farà richiesta, potrà incontrare i propri anziani solo dalla finestra del piano terreno dell’istituto. È questa la modalità decisa dalla direzione dell’azienda comunale per riuscire a dare una risposta concreta alle richieste arrivate dalle famiglie. Anche il Comitato Parenti aveva preso a cuore la questione: la chiusura prolungata delle Rsa stava creando ulteriori problemi ai nonni, molti dei quali avvertono inevitabilmente la sofferenza per il lungo distacco da figli e nipoti.

«Siamo felici — afferma il portavoce Giuseppe Gigliobianco, che ieri mattina insieme ad altri sei referenti del comitato ha incontrato la responsabile del coordinamento sociale Roberta Barilli —: ora ci è stata data la comunicazione ufficiale, ma è da qualche giorno che l’azienda sta predisponendo tutto affinché gli incontri possano avere luogo anche grazie all’aiuto degli educatori». Per potere fare visita occorrerà fissare un appuntamento e naturalmente dichiarare di essere in buona salute. Si accederà ai giardini dell’istituto indossando una mascherina. Poi, ci si sistemerà davanti alla vetrata dall’altra parte della quale sarà possibile finalmente vedere in carne e ossa i propri cari dopo quattro mesi di videochiamate e, soprattutto, dopo l’angoscia del contagio.

