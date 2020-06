Resta paralizzata, maxi risarcimento

CREMONA (16 giugno 2020) - «Cinque anni fa, la mia cliente è entrata in ospedale per un mal di schiena e, purtroppo, è rimasta sulla sedia a rotelle», afferma l'avvocato Luigi Lupinacci. È rimasta paralizzata «per colpa accertata dei sanitari», ora scrive il giudice Andrea Milesi nell’ordinanza pronunciata il 29 maggio scorso, con cui ha condannato l’ospedale a pagare un maxi risarcimento di oltre 700 mila alla paziente, una donna sui 60 anni.



A fronte della «accertata responsabilità» dei medici, il giudice ha così condannato l’ospedale al maxi risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla signora entrata in ospedale per un mal di schiena, rimasta sulla sedia a rotelle. Nel calcolo, ha tenuto conto, tra gli altri, non solo delle «normali conseguenze proprie di una menomazione di così rilevante entità», ma anche delle «sofferenze psichiche (il cosiddetto patimento morale) e fisiche patite nel periodo di invalidità assoluta, nonché le limitazioni all’espletamento delle quotidiane attività che sono proprie del tipo di conseguenze fisiche patite dalla signora».

