Solstizio d’estate all’insegna di musica e parole

CREMONA (14 giugno) - Shakespeare ha dedicato al solstizio d’estate il suo Sogno di una notte di mezza estate. E come un sogno da vivere sotto i riflettori promette di offrirsi «Cremona, notte di luce» che avrà come luogo deputato piazza del Comune illuminata dai riflettori in due serate — venerdì e sabato prossimi — all’insegna di musica e parole. «Cremona, notte di luce» vuole essere un invito alla ripresa, un modo per raccontare la voglia di ritornare a vivere nel segno delle parole che contano, dei pensieri che vivificano e della musica che fa volare. Così per due sere piazza del Comune sarà un set a cielo aperto per una serie di incontri e di performance all’insegna del binomio musica e parole. Con l’apporto del Comune e la curatela del produttore tv Angelo Bozzolini e Federico Longo, compositore e direttore d’orchestra, «Cremona, notte di luce» ha trovato da subito l’appoggio e l’impegno di molti soggetti economici e non solo della città dal giornale «La Provincia di Cremona», a LGH, Camera di Commercio, AEM, Cremona Fiere, Credito Padano, Museo del Violino, Ferraroni mangimi, Confcommercio e altri che si stanno aggiungendo. Nella notte più breve dell’anno, nella notte del solstizio e pensando alle regole di distanziamento sociale da seguire per tutelare la comunità dal Covid-19, si è pensato di costruire un evento televisivo. Le riprese venerdì e sabato prossimi saranno rigorosamente senza pubblico dal vivo, ma poi il frutto delle riprese troverà una sua restituzione pubblica nel prossimo mese di luglio su un canale della Rai, a conferma di come il progetto che sta prendendo corpo in questi giorni abbia già ottenuto un consenso nazionale. Alcuni solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana, gli strumenti della liuteria cremonese, Angelo Pan, infettivologo e primario del reparto infettivi dell’ospedale maggiore, lo scrittore Premio Strega, Antonio Scurati, la violinista ed enfant prodige dell’archetto, Clarissa Bevilacqua, accompagnata dal pianista Roberto Prosseda saranno fra gli ospiti della doppia serata, ma altri ospiti illustri si stanno pian piano aggiungendo per un palinsesto che vuole raccontare la voglia di riprendere la normalità, anche nella fruizione di eventi di carattere culturale e artistico. Per chi non vorrà aspettare di assistere alla trasmissione tv sulla Rai, potrà collegarsi con la pagina Facebook del quotidiano «La Provincia» che in una diretta ad hoc offrirà ai cremonesi la possibilità di sbirciare dietro le quinte delle registrazioni. Infatti insieme agli organizzatori si è deciso di realizzare una diretta Facebook sabato sera dalle 21 alle 22. Il direttore de «La Provincia», Marco Bencivenga accompagnerà i cremonesi all’interno del set e dialogherà con gli ospiti e i tanti soggetti imprenditoriali che hanno reso possibile l’innovativo format di «Cremona, notte di luce».



