Cultura e spettacoli: arcipelago di eventi e l’estate si accende

CREMONA (14 giugno 2020) - La città, orfana dei grandi appuntamenti estivi, non si rassegna all’idea di una stagione senza spettacoli. Azzerato il programma dei concerti sotto le stelle del Festival AcqueDotte, sospeso il maxi-ritrovo del Tanta Robba Festival, annullata la one night danzante di StraDeejay – giusto per citare le manifestazioni più popolari –, Cremona si prepara a dare forma ad un inedito cartellone di iniziative culturali tra le pieghe delle restrizioni anticontagio. L’assessore alla Cultura, Luca Burgazzi, si è mosso per tempo ipotizzando un arcipelago di eventi di piccole e medie dimensioni che possano collocarsi nella rete a maglie strette delle disposizioni normative. Tra le idee che hanno già tratti concreti figurano una rassegna di cinema all’aperto nei quartieri e una versione riveduta e corretta del Porte Aperte Festival. Ma di certo l’estate cremonese avrà molto altro da offrire, con l’obiettivo di trainare la città fuori dalla palude della crisi generata dall’emergenza sanitaria.



Ma c’è anche un altro versante su cui l’amministrazione è, sottotraccia, al lavoro: individuare un luogo all’aperto adatto ad ospitare musica dal vivo. Due le opzioni sul tavolo, non necessariamente alternative: Porta Mosa e il Parco delle ex Colonie Padane.

