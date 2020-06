ROMA (12 giugno 2020) - E’ on line il nuovo sito di Confagricoltura. La Confederazione si presenta sul web con una nuova veste grafica e un portale innovativo, rivisitato nelle sue funzioni e sezioni, per comunicare in maniera ancora più efficace con gli utenti.

Quello scelto da Confagricoltura è un concept completamente rinnovato, in linea con i più moderni trend di navigazione e fruizione dei contenuti, capace di adattarsi al device (mobile, tablet o desktop) dal quale lo si consulta.

Con una grafica lineare e accattivante, una distribuzione funzionale delle diverse sezioni e un motore di ricerca potenziato, il nuovo portale di Confagricoltura si pone come punto di riferimento per l’informazione di settore e per conoscere in tempo reale tutte le iniziative e i progetti della Confederazione.

Oltre alle principali news, ci sono sezioni tematiche con aggiornamenti dedicati ad ambiti specifici e strategici, quali Bruxelles, le notizie di settore dal mondo, le ricerche del Centro Studi e le novità sui diversi comparti produttivi. Una parte del sito è poi dedicata al mensile di Confagricoltura, Mondo Agricolo, e alle storie d’impresa.

In tutte le sezioni del portale è presente il collegamento ai profili della Confederazione su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin, che negli ultimi tempi hanno avuto significativi aumenti di followers.

Il nuovo portale è espressione dell’impegno e dell’identità di un’Organizzazione di imprenditori agricoli dinamica e orientata al futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO