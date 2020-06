Ansia fardello del lockdown. Ma a Cremona non dilaga

CREMONA (11 giugno 2020) - Come hanno reagito psicologicamente i cremonesi al lockdown? Tutto sommato bene. Molto male invece chi abita tra Bergamo e Milano. Specialmente se donne, disoccupati o residenti in abitazioni piccole.

È quanto emerge dall’ultima ricerca condotta dall’Istituto Mario Negri che ha valutato l’impatto della quarantena sulla psiche degli italiani. Tra il 6 e il 20 aprile, l’equipe del dottor Maurizio Bonati, a capo del Dipartimento di Salute pubblica dell’istituto di ricerche farmacologiche milanese, ha infatti sottoposto 35.011 persone ad un questionario on line di 48 domande. Sono stati raccolti dati demografici e informazioni sui sintomi fisici nei precedenti 14 giorni della compilazione: 20.158 sono stati i soggetti che hanno completato le interviste. Di questi 11.910, pari al 59,1%, erano provenienti dalla Lombardia, ovvero la regione italiana con il 37,7% dei casi positivi identificati proprio durante il periodo del sondaggio.

