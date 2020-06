Altri 7 contagiati in provincia

CREMONA (11 giugno 2020) - Sono sette i nuovi contagiati da Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, dopo l'impennata di ieri (15). Con gli ultimi dati sale nel complesso a 6.527 il numero di malati dall'inizio della pandemia. Nessun decesso invece (il totale in provincia rimane fermo a 1.113).

Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia, in aumento rispetto ad ieri quando erano 99. Il totale dei contagiati è così di 90.932 casi. I tamponi effettuati sono 13.376 per un rapporto tamponi-positivi dell’1,9% (ieri erano 9.305 per un rapporto di 1,1%). I nuovi decessi sono 25 (ieri 32), per un totale di 16.374 morti in regione. Diminuisce di pochissimo il numero dei ricoverati in

terapia intensiva (97, -1), mentre calano ancora i ricoverati non in terapia intensiva (2.488, -77). Sono i dati resi noti da

Regione Lombardia.

I DATI IN LOMBARDIA

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 90680/90932 +252

Ricoveri non TI 2565/2488-77

Ricoveri TI 98/97-1

Decessi 16349/16374+25

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 13671/13710+39

BS 15106/15187+81

CO 3953/3957+4

CR 6520/6527+7

LC 2771/2774+3

LO. 3515/3522+7

MB 5593/5603+10

MI 23510/23581+ 71

MN 3396/3398+2

PV 5429/5433+4

SO 1499/1505+6

VA 3724/3736+12

In fase di verifica 1999

Tamponi effettuati oggi: 13376

I DATI IN ITALIA

Sono 30.637 i malati di Coronavirus in Italia, 1.073 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.162. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia (-517), 3.183 in Piemonte (-189), 2.000 in Emilia-Romagna (-61), 922 in Veneto (-43), 521 in Toscana (-18), 250 in Liguria (+5), 2.517 nel Lazio (-49), 902 nelle Marche (-45), 610 in Campania (-32), 467 in Puglia (-90), 71 nella Provincia autonoma di Trento (-9), 849 in Sicilia (-4), 112 in Friuli Venezia Giulia (-1), 539 in Abruzzo (-11), 99 nella Provincia autonoma di Bolzano (+5), 26 in Umbria (-2), 43 in Sardegna (-7), 6 in Valle d’Aosta (+0), 52 in Calabria (-2), 116 in Molise (-4), 12 in Basilicata (+1). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.374 (+25), Piemonte 3.988 (+12), Emilia-Romagna 4.192 (+0), Veneto 1.964 (+3), Toscana 1.079 (+1), Liguria 1.514 (+1), Lazio 776 (+6), Marche 992 (+0), Campania 430 (+2), Puglia 530 (+1), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 279 (+1), Friuli Venezia Giulia 342 (+1), Abruzzo 453 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il Coronavirus sono finora 4.433.879, in aumento di 52.530 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.746.545.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO