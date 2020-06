Si laurea a 81 anni: la dedica è all’amico ucciso dal Covid

CREMONA (10 giugno 2020) - «Mi ero impratichito con Skype, ma poi ho dovuto convertirmi a Zoom. Speriamo che vada tutto bene, giovedì (domani ndr) sono il primo della giornata a discutere la mia tesi dedicata all’archivio storico dell’istituto Emilio Biazzi di Castelvetro Piacentino». William Loda, classe ‘39, 81 anni compiuti lo scorso 4 maggio, domani sarà dottore in Storia e Valorizzazione dei Beni culturali, laurea magistrale attiva presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali. Ma l’età del neodottore non è l’unica particolarità del cursus studiorum di Loda. La laurea in Valorizzazione dei Beni culturali è la quinta che lo studente cremonese, o meglio sarebbe dire studioso, colleziona dal 2005. In quindici anni cinque lauree, tutte conseguite presso l’ateneo con sede a palazzo Raimondi.

La tesi di laurea che William Loda discuterà domani ha una dedica speciale: «Chi in questi anni mi ha aiutato nel districarmi col computer è stato l’amico tenente Edoardo Mazzieri del corpo militare della Croce Rossa Italiana — afferma —. Il 25 marzo scorso se ne è andato, stroncato dal Coronavirus e per questo ho voluto dedicargli questa mia ricerca che un po’ devo anche a lui».

